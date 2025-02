Igor Eto é o novo 'chapeiro' de Matheus Simões para 2026

Igor Eto, ex-secretário de Governo de Romeu Zema, agora coordena a montagem das chapas de candidatos a deputado estadual que sustentarão a base de Mateus Simões (Novo) na disputa pelo governo de Minas em 2026. Segundo a apurou a reportagem, a ideia é inciar as articulações com a mesma base de 2022. Na segunda-feira (5), deputados, presidentes de partidos e articuladores eleitorais receberam ligações anunciando a novidade.

A movimentação é peculiar, já que Eto e Simões não eram exatamente aliados em outros tempos. No entanto, um encontro na última sexta-feira (7/2) selou a reaproximação e definiu a parceria. Para Eto, que também tem pretensões de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, o papel de articulador político na montagem das chapas estaduais o coloca novamente no centro das decisões da base governista.

Embora a nova função seja relevante, ela não significa um afastamento de seu trabalho atual. Eto segue exercendo seu cargo no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), onde atua como assessor, reforçando a interlocução institucional com prefeituras e setores econômicos.

Administrador de empresas com experiência no setor privado, Eto ganhou projeção política como secretário-geral do Estado e, posteriormente, como secretário de Governo na gestão Zema. Agora, assume o novo desafio: garantir que Simões tenha uma base sólida na Assembleia Legislativa para 2026.

