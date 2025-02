Lula e Bolsonaro cumprimentam Alcolumbre minutos após resultado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi cumprimentado por telefone pelos dois maiores líderes dos campos políticos atuais, o presidente Lula (PT) e o antecessor Jair Bolsonaro (PL), minutos após ser eleito presidente do Senado pela segunda vez.

Davi era cumprimentado por outros senadores no plenário, quando o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), passou um telefone celular para ele. A conversa durou alguns instantes.

Ao desligar, foi a vez do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entregar um celular para Alcolumbre. A conversa também durou uns poucos segundos. A reportagem confirmou com interlocutores que se tratavam do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro.

Logo após a eleição de Alcolumbre, Lula também divulgou uma nota parabenizando o novo presidente e afirmando que ambos caminharão juntos em defesa da democracia.

"Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro", escreveu o petista.