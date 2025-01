O novo prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), dá continuidade à gestão anterior, do ex-prefeito Humberto Souto (sem partido), que foi seu principal apoiador na campanha eleitoral. Guimarães era vice-prefeito.

O ex-prefeito, de 90 anos, que encerrou seu segundo mandato à frente da prefeitura, com alto índice de aprovação, está internado na Santa Casa de Montes Claros. Ele sofreu um AVC na noite de 22 de dezembro e segue em recuperação.



Na sua equipe de assessores, o novo chefe do Executivo manteve oito nomes do secretariado do antecessor. Porém, ele fez uma mudança na estrutura administrativa da prefeitura, com a reformulação de algumas pastas e a criação de novas secretarias. Uma delas é a Municipal de Inovação e Projetos Especiais, comandada pelo vice-prefeito, Otávio Rocha.



Guilherme Guimarães assinou dois decretos logo depois de ser empossado no cargo nesta quarta-feira (1/1), pela Câmara de Vereadores do município: o primeiro, exonerando os antigos ocupantes de cargos de confiança na prefeitura; e o segundo, a nomeação de sua equipe de secretários, anunciada nesta quarta e antecedida de muita expectativa.

Na cerimônia de transmissão de cargo para seu sucessor, Humberto Souto foi representado pelo presidente da Câmara Municipal, Junior Martins (PP). O ato, realizado nas escadarias do prédio da antiga prefeitura, teve presença de público prejudicada por causa da chuva.



Foi programada uma cerimônia simples devido ao problema de saúde do ex-prefeito. Pelo mesmo motivo, a prefeitura suspendeu a tradicional festa popular de réveillon, que seria realizada na noite dessa terça-feira (31/12), para esta quarta, na Lagoa do Interlagos, entre os bairros Esplanada e Interlagos.



Engenheiro e professor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Guilherme Guimarães é o primeiro prefeito de Montes Claros a assumir a chefia do Executivo sem antes ser eleito para outro cargo no legislativo em quase 50 anos.

Antes dele, o último a assumir a prefeitura da cidade nesta condição foi o ex-prefeito Antonio Lafetá Rebello (já falecido), que exerceu o segundo mandato de 1977 a 1982 e era fazendeiro. Desde então, todos os outros nomes que passaram pela prefeitura local já tinham sido eleitos para os cargos de vereador, deputado estadual ou deputado federal.

Administração harmônica



Ao discursar na Câmara Municipal, o novo prefeito de Montes Claros anunciou que pretende fazer uma “administração harmônica”, voltada para todos, sem discriminação por ideologia, escolha religiosa ou filiação partidária.

“Queremos (ter) uma cidade inteligente, que consegue aproveitar seus recursos e sua potencialidades para reduzir suas vulnerabilidades. Assim o faremos de forma harmônica. Com harmonia, a gente consegue desenvolver. A guerra só leva ao mal. Mas a harmonia nos leva ao bem”, afirmou.



E continuou: “Sabemos que no processo eleitoral muitas coisas aconteceram. Porém, temos que esquecer esse período. O partido de todos nós é o povo de Montes Claros. Não teremos problemas com a Câmara de Vereadores, pois nosso ideal é o mesmo: melhorar a vida da população, independentemente da ideologia”.

Guimarães anunciou que vai trabalhar em parceria com os governos Estadual e Federal, visando captar mais verbas para o município. “Sabemos que vivemos um pacto federativo, o que é fundamental. Precisamos contar efetivamente com o (apoio do) Governo Federal e o do Estado, pois a maior fatia dos recursos (públicos) vão para essas esfera de poder, e as coisas acontecem nos municípios”, salientou.



Após a solenidade de transmissão de cargos, Guilherme Guimarães fez o anúncio do seu secretariado no gabinete do prefeito, sucedida de uma entrevista coletiva, com a presença da maioria dos assessores anunciados. Uma das “novidades” da nova equipe é o anúncio do titular da Secretaria Municipal de Saúde da cidade: Eduardo Luis da Silva, que ocupava o mesmo cargo em Taiobeiras (também no Norte de Minas). Eduardo Silva é ex-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems), função que deixou em maio de 2023.



Na entrevista coletiva, o novo prefeito enfatizou ainda suas principais metas. Destacou que vai dar ênfase à inovação e a projetos especiais com a criação da nova pasta municipal voltada para essa finalidade. Dentre as obras que pretende executar, citou a implantação do Hospital Municipal de Montes Claros (em parceria com o Governo do Estado), a construção da Arena Moc, estádio municipal, cujo edital de licitação deve ser lançado em fevereiro ou março, segundo ele; e obras viárias para melhorar o trânsito da cidade, incluindo a construção de trincheiras em pontos de gargalos.

