Enquanto Jair Bolsonaro não perde uma chance de atacar Alexandre de Moraes, um de seus principais aliados políticos, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, tem mantido uma boa relação com o ministro do STF. Mas a cordialidade será testada em breve.



Moraes recebeu em seu gabinete nas últimas semanas uma representação feita pela Bancada Feminista do Psol, coletivo de codeputadas estaduais do partido em São Paulo, para que Tarcísio seja investigado no âmbito das apurações sobre o golpismo no governo Bolsonaro.



O pedido das psolistas a ser analisado por Alexandre de Moraes está baseado na informação obtida pela Polícia Federal de que Tarcísio esteve no Palácio da Alvorada no final da tarde de 19 de novembro de 2022. Naquele mesmo dia, também no Alvorada, Jair Bolsonaro teria discutido a chamada “minuta do golpe” com o então assessor especial da Presidência Filipe Martins.



Incluídos no relatório de mais de 800 páginas apresentado a Moraes sobre a conspiração golpista, os registros apurados pela PF indicam que Martins chegou ao palácio às 14h49, mas não mostram o horário de saída. A mesma informação anotou chegada de Tarcísio ao Alvorada, residência oficial da Presidência, às 17h19 e saída às 19h17. O governador paulista nega ter participado da suposta reunião sobre a minuta do golpe.



Tanto o ex-presidente quanto Filipe Martins estão entre os 40 indiciados pela PF no inquérito sobre as maquinações golpistas nos estertores do governo Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisa o relatório da PF e caberá a ele apresentar ou não denúncia contra os indiciados. No último dia 9 de dezembro, Gonet também recebeu de Moraes a representação das “codeputadas” do Psol contra Tarcísio de Freitas, para que a avalie e apresente um parecer sobre o pedido. Depois, virá a decisão de Moraes.



Nas vezes em que se encontraram em eventos públicos desde outubro de 2022, quando o governador foi eleito, Tarcísio e Alexandre de Moraes trocaram entre si gentilezas, brincadeiras e foram fotografados aos risos. O governador de São Paulo e o ministro do STF também se encontraram reservadamente em uma conversa na casa do ex-presidente Michel Temer, no final de agosto deste ano, às vésperas da manifestação bolsonarista de Sete de Setembro convocada para atacar Moraes. Tarcísio de Freitas foi ao ato na Avenida Paulista ao lado de Jair Bolsonaro e subiu ao carro de som, mas seu discurso não engrossou as críticas diretas dos aliados ao ministro do Supremo.











Laços de família entre os procuradores







A Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) recorreu à empresa da prima de uma funcionária para distribuir brindes a seus associados. Um dos contratos a que a coluna teve acesso gerou um gasto de R$ 288 mil, quase todo o faturamento permitido para uma microempresa, que é de R$ 360 mil anuais. A empresa Vila Granato pertence a Fabíola de Oliveira Granato, prima da assessora de eventos da ANPR, Clara Oliveira Fidelis.



O contrato de R$ 200 mil foi para entregar uma caixa de presentes a cerca de mil associados da ANPR no Natal de 2022, fora uma despesa de R$ 55 mil em fretes. Brindes extras geraram mais R$ 40 mil de gastos. O financiamento da ANPR é feito pelos próprios procuradores da República.



O presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta, afirmou que a associação sabia do grau de parentesco, mas que a assessora não participou da escolha da empresa.“Temos um compliance interno que exige a consulta a três fornecedores. Consultamos três empresas e eles (Vila Granato) ganharam”, disse. A empresa afirmou que a ANPR é “apenas um dos clientes” e que a relação “sempre foi e será profissional e nunca pessoal.”











Prates e a energia líquida





O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates lança em janeiro, em sociedade com André Skaf, uma plataforma de investimentos em energia líquida. O termo é praticamente cunhado por Prates, e se refere a todo tipo de energia de liquidez financeira imediata e que possa se apresentar na forma líquida: biocombustivel, hidrogênio, etanol, metanol, amônia verde, GNL, além de geração de energia renovável voltada para a produção de energia líquida.











Olho grande





Eduardo Cunha está de olho no julgamento que deve mudar o alcance do foro privilegiado de parlamentares no STF. Cunha foi denunciado por corrupção em setembro, acusado de atuar ao lado do lobista Lúcio Funaro para cobrar propina da construtora Schahin. Agora, pode se beneficiar do julgamento de um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, em que cinco ministros já acompanharam voto de Gilmar Mendes estendendo o foro privilegiado dos parlamentares mesmo depois de deixarem o cargo.











Clarice em quadrinhos



A editora Record lança em junho de 2025 uma novela gráfica baseada num dos mais notórios romances de Clarice Lispector. "A hora da estrela HQ" terá ilustrações de Aline Lemos e roteiro de Leticia Wierzchowski. Será a primeira adaptação da obra de Clarice para uma novela gráfica.







Made in USA