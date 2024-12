O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em cuidados “semi-intensivos”, de acordo com o boletim médico desta sexta-feira (13/12). Segundo as informações que constam no texto, o petista está “lúcido e orientado”, se alimentou “normalmente” e “realizou caminhada pelos corredores”.





Inicialmente, a previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) estava marcada para ontem, mas foi adiada para hoje, após novo procedimento para estancar sangue de uma artéria da cabeça ontem à noite.

O cuidado “semi-intensivo” ainda demonstra, porém, que ele não deixou, completamente, os cuidados de monitorização. E não havia, até o final desta manhã, informações de quando Lula segue para o quarto.

Leia abaixo a nota completa:

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos.



Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores.



O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.”

