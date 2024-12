A edição do podcast "Política EM Pauta" desta sexta-feira (6/12) teve como temas a aprovação da reforma administrativa do prefeito Fuad Noman (PSD) na Câmara Municipal de Belo Horizonte; a reeleição de Tadeu Martins Leite (MDB) na Assembleia Legislativa (ALMG); e a aproximação do vice-governador de Minas, Mateus Simões (Novo), com o PSD.





Com a participação dos repórteres Bernardo Estillac e Bruno Nogueira e do colunista do EM Orion Teixeira, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O "Política EM Pauta" está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.





No primeiro bloco, os jornalistas falaram sobre a semana na Câmara Municipal, marcada por vitórias do Executivo com a aprovação da reforma administrativa e de empréstimos bilionários. Por outro lado, o Legislativo rejeitou a proposta da prefeitura para isentar empresas de ônibus.









No segundo bloco, o podcast tratou sobre a reeleição de Tadeuzinho na Assembleia e os ruídos relacionados à representação do PL na mesa diretora da Casa. A aprovação do projeto de Romeu Zema (Novo), que muda as contribuições dos servidores ao Ipsemg, e a relação do governador com os deputados da base também foram debatidos.





Na terceira e última parte, o programa repercutiu os desdobramentos da coluna assinada por Orion Teixeira na segunda-feira (2/12), quando o jornalista noticiou o convite do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para a filiação de Mateus Simões.





