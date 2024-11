Reeleito pelo PV com quase 11 mil votos, Wagner Ferreira começará em 2025 seu primeiro mandato completo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O parlamentar chegou à Casa em 2023 como suplente de Duda Salabert (PDT), eleita deputada federal em 2022. Em entrevista ao Estado de Minas, o vereador manifestou seu posicionamento como um integrante da ala progressista do Legislativo na capital mineira.





“As eleições terminaram, e agora sou vereador de Belo Horizonte. Nosso mandato está de portas abertas e à disposição para aquilo que é republicano e democrático. Então, não procurem nosso mandato para pedir para fechar o Supremo (Tribunal Federal), falar que racismo ou meio ambiente é mimimi. Mas procurem nosso mandato para melhorar a qualidade de vida das pessoas, levar infraestrutura para vilas e favelas, periferias, áreas em que eu atuo, e a gente sabe que o vereador pode fazer a diferença levando o serviço público, a prefeitura e outros órgãos para melhorar a vida dessas pessoas”, afirmou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Wagner Ferreira integra o grupo de nove parlamentares de esquerda da próxima legislatura da Câmara de BH junto aos petistas Bruno Pedralva, Luiza Dulci, Pedro Patrus e Pedro Rousseff; às psolistas CIda Falabella, Iza Lourença e Juhlia Santos; e a Edmar Branco (PCdoB).





O vereador é o único representante do PV na Câmara Municipal e seguirá sendo a partir do ano que vem. Nascido em BH e morador do Bairro Céu Azul, na Região Norte da capital, Wagner Ferreira é servidor público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e diretor licenciado do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus-MG).