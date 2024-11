ataques que órgãos do Judiciário vêm sofrendo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado classificou esse tipo de ação como "lamentável" e avaliou que o Poder Judiciário tem agido com sobriedade. Durante uma visita a Belo Horizonte para participar do Simpósio Regional de Direito e Agroindústria - Desafios Constitucionais e Trabalhistas, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, comentou sobre osde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado classificou esse tipo de ação como "lamentável" e avaliou que o Poder Judiciário tem agido com sobriedade.





"É com muita tristeza que a gente vê esses ataques contra membros da magistratura, membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça", comentou. "A nossa resposta sempre será essa, de muita tranquilidade, muita ponderação e, sobretudo, de muita imparcialidade e muita independência nos nossos julgamentos. Essa é a melhor resposta que o poder judiciário pode dar a qualquer ataque", prosseguiu.