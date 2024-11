O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, enviou a parlamentares da Frente de Comércio e Serviços mensagem criticando o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso semanal) e sugeriu que a mudança demandaria contrapartida do governo, como a desoneração da folha.





A mensagem foi enviada na manhã desta quarta-feira (13/11) e, no texto, Galassi escreve que, "a título de informação, o Brasil já tem uma carga de horas trabalhadas reduzida, conhecida como 'part-time job' ou 'trabalho em meio período'.





A mudança foi aprovada na reforma trabalhista de 2017. "Hoje, o modelo está sendo questionado no Supremo [Tribunal Federal] com o argumento de que precariza o trabalho, pois, ao reduzir as horas trabalhadas, também reduz os ganhos", escreveu o presidente da Abras.

Nas contas dele, a proposta de reduzir a jornada de trabalho em dois dias na semana, sem alterar os ganhos, representaria um aumento real nos salários de quase 30%. "Tenho visto a bancada do governo e o próprio vice-presidente [Geraldo Alckmin] incentivando esse movimento, mas qual será a contrapartida do governo? Desoneração da folha?", questionou.





Galassi afirma ainda que só no setor de supermercados há 357 mil vagas abertas. "Com certeza, não conseguiremos completar o quadro com essa alteração e manter o atendimento ao consumidor; assim, teremos que reduzir os dias trabalhados na semana", diz. "O país está preparado para essa desaceleração econômica?".





A PEC (Proposta de Emenda à Constituição), da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), alcançou nesta quarta-feira 216 assinaturas, patamar superior ao número mínimo necessário para ser protocolada (171).