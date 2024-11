SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ministro do quarto presidente da ditadura militar brasileira, Ernesto Geisel (1974 a 1979), doou R$ 300 mil ao PL, partido de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ângelo Calmon de Sá, que foi ministro da Indústria e Comércio de 1977 a 1979, realizou três depósitos de R$ 100 mil ao PL. A primeira transferência foi no dia 10 de setembro. As demais aconteceram nos dias 20 e 26 de setembro. Todas foram a título de "doações para manutenção do partido", segundo prestação de contas da legenda ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A informação, adiantada pelo Metrópoles, foi confirmada pelo UOL.





Calmon de Sá também foi ministro de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992). Na época, ele comandou a pasta do Desenvolvimento Regional.





Banqueiro, Calmon voltou à iniciativa privada ao deixar o cargo público nos anos 1990. Em 1995, o banco controlado por ele, o Econômico, sofreu intervenção do Banco Central antes de ter suas atividades suspensas e ser incorporado pelo Banco Excel.





Segundo o BC, o Banco Econômico sofria de "gestão temerária". Com balanços supostamente maquiados, desde 1989 o banco vinha registrando prejuízo. A demora na intervenção estatal custou R$ 3 bilhões ao governo federal, segundo o livro "Brasil dos Bancos" (2014), de Fernando Nogueira da Costa.

A família de Calmon é tradicionalmente ligada à política. Seu avô materno, Francisco Marques de Góis Calmon, foi governador da Bahia entre 1924 e 1928, enquanto seu tio, Miguel Calmon du Pin e Almeida Sobrinho, foi ministro da Fazenda no governo João Goulart.





O UOL procurou o advogado de Calmon, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.