A eleição municipal em Juiz de Fora, na Zona da Mata, ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São seis candidatos no total: Charlles Evangelista (PL), Ione (Avante), Isauro Calais (Republicanos), Júlio Delgado (MDB), Margarida Salomão (PT) e Victoria Mello (PSTU).





O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.

Candidata do Avante, Ione terá o número 70 na urna. Esse número é definido de acordo com o registro do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

