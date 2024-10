A eleição municipal em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São seis candidatos no total: Adriano Espíndola (PSTU), Anderson (PV), Elisa Araújo (PSD), Paulo Piau (PSDB), Samir Cecílio (PL) e Tony Carlos (MDB).





A candidata Elisa lidera com 22,7% na pesquisa espontânea, em que não são apresentadas opções aos entrevistados. Tony vem em segundo lugar, com 17,1% da preferência dos eleitores. Anderson Adauto (PV) aparece com 8,7%.

O levantamento, contratado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon), foi realizado no período de 13 a 17 de setembro e registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-07694/2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.