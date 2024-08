Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de assinatura de Sanção do Projeto de Lei de Conversão (PLV) no 15/2023, que estabelece a política de valorização permanente do salário mínimo, no Palácio do Planalto. Na foto, Presidente Lula e o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Brasília - DF.

crédito: Ricardo Stuckert/PR — 28/8/23