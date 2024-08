Fazendo jus ao nome, a cidade pernambucana de Solidão, localizada a 400 km de Recife, tem apenas um candidato a prefeito para as eleições municipais de outubro. O candidato solitário é Mayco da Farmácia, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele faz parte da coligação "O Trabalho Não Pode Parar", que une PSB, Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Verde (PV).

Mayco é empresário, tem 36 anos e nasceu em Afogados da Ingazeira, também em Pernambuco. O candidato a vice em sua chapa é Antônio Bujão, do PSB.

Caso não seja desclassificado da corrida eleitoral, o candidato será eleito, pois terá a maioria de votos válidos, independente de quantos forem (votos em branco não serão computados). Não há segundo turno em caso de candidatura única.

O prefeito atual de Solidão, Djalma Alves de Souza, elegeu-se para seu primeiro mandato em 2016, com 2.355 votos. Ao todo, a cidade tem cerca de 5.200 habitantes, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).