O Estado de Minas receberá todos os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte durante as próximas duas semanas para entrevistas. As sabatinas serão conduzidas pelos repórteres da editoria de Política, juntamente com o apresentador e jornalista Benny Cohen.

Lourdes Francisco, candidata do PCO, buscará o cargo de chefe do Executivo da capital mineira nas eleições de 6 de outubro. Professora de 63 anos, Lourdes nunca ocupou um cargo eletivo anteriormente. Em 2022, disputou o governo de Minas Gerais. Sua chapa tem como candidata a vice Marilia Garcia, também do PCO.