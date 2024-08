Forte: "Temos a demanda e a necessidade da população faminta, que está precisando do Auxílio Brasil e do vale-gás. (...) Mexer no texto cria dificuldade"

Em discurso durante convenção municipal em Itapajé (CE), no último sábado (3/8), o deputado federal Danilo Forte (União-CE) proferiu ataques contra a atual prefeita, Gorete Caetano, do PSB, candidata à reeleição.

O parlamentar, que faz oposição à Gorete, afirmou que a gestora é a "maior traíra" que conheceu na sua vida política e que a prefeita "rodou a bolsinha com vários deputados aqui no Itapajé", cidade que fica a 190 quilômetros de Fortaleza. Gorete Caetano chamou de lastimável a fala de Forte, classficiou a expressão "rodou a bolsinha" como uma violência de gênero, discriminatória e sexista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Lastimável que a mulher não seja avaliada na política por sua gestão, mas por seu gênero. A violência de gênero na política precisa acabar. Senhor deputado, se o senhor não consegue vencer pela gestão não use palavras discriminatórias e sexistas. Não fere só a mim, mulher, mãe e avó. Traduz a política suja e reacionária que nós mulheres queremos esquecer. Que esse dia Itapajé não esqueça o que a oposição representa.. Essa cidade me conhece como enfermeira, médica cuidando das pessoas. E não rodando a bolsinha", disse Gorete Caetano, em vídeo que postou nas suas redes.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra. Gorete Caetano (@dra.gorete)





"Tirado de contexto"

O vídeo de 10 segundos com a fala de Danilo Forte, que circula nas redes, está editado e manipulado, mas as frases contra a prefeita estão ali. O deputado não nega o que falou, mas argumentou que proferiu um discurso de 14 minutos no palanque e que "um trecho da minha fala que foi totalmente tirado de contexto".

Ainda segundo ele, suas manifestações foram motivadas pelas "omissões administrativas e pela má gestão à frente da Prefeitura da cidade. Ele se defendeu e disse que a oposição está manipulando suas palavras com um recorte de seu discurso. E que sua declaração foi tirada de contexto. Forte argumentou que a expressão "rodando a bolsinha" foi dita isoladamente "e que faz parte do linguajar político, quando se quer dizer que algum prefeito andou em gabinetes para solicitar verbas para as suas respectivas cidades".

"No intuito de me acusar injustamente, grupos de oposição estão manipulando minhas palavras com um breve recorte do meu discurso, em um trecho da minha fala que foi totalmente tirado de contexto, enfatizando uma expressão isolada e que faz parte do linguajar político, quando se quer dizer que algum prefeito andou em gabinetes para solicitar verbas para as suas respectivas cidades", afirmou o deputado, em nota.

O deputado apontou que iniciou seu discurso citando sua mãe e homenageou a todas mulheres presentes no evento. "Mencionei expressamente que elas eram extraordinárias e trabalhadoras", enfatizou Forte.

"Esclareço que, em quatro mandatos como deputado federal na Câmara e em mais de 40 anos de vida pública, jamais destratei ou cometi qualquer ato contra a dignidade feminina. Pelo contrário, pauto minha conduta pela luta incansável em defesa dos direitos das mulheres e das crianças."

Como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), disse que incluiu no Orçamento da União o programa "Antes que Aconteça", que cria uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. E que seu trabalho é em defesa também das mães atípicas, que garante a atenção às crianças com deficiência especial com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Danilo Forte encerra a nota afirmando que sua fala foi descontextualizada e, "com todo respeito, peço desculpa a quem se sentiu ofendido. Viva a democracia".