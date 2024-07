Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em evento em campus da UFSCar no interior de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou, nesta terça-feira (23/7), o imposto sobre herança no Brasil como "nada" e afirmou que a cobrança atual não incentiva doações para universidades, fundações ou instituições de ensino, como é praticado nos Estados Unidos.

A alíquota brasileira sobre herança vai de 2% a 8% dependendo do estado, enquanto na americana o valor é de 18% a 40%. Para usufruir de benefícios fiscais, muitos americanos doam parte de suas fortunas para universidades.

"Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e morre, 40% da herança é paga de imposto. (...) Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, instituto, laboratório, fundações", afirmou o presidente em evento no Campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo.

O local onde fica o campus é uma fazenda doada pelo escritor Raduan Nassar à universidade.

Caso a reforma tributária que tramita no Congresso seja aprovada como está, algumas mudanças devem ocorrer, dentre elas a possibilidade que heranças que estejam no exterior sejam tributadas.