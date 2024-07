SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) afirmou nesta terça-feira (16/7) que pretende acabar com o programa que dá tarifa zero aos domingos na cidade de São Paulo.





O projeto foi implantado por Ricardo Nunes (MDB) no fim do ano passado, pouco antes do ano eleitoral, e é uma das apostas como vitrine de sua gestão.

"Claro que sim (vou acabar com o programa). Porque não existe esse negócio de tarifa zero. Você tem que cobrar um preço justo durante a semana para o cara pagar um preço justo também aos domingos e feriados, onde menos circula gente", disse Datena, durante sabatina Folha/UOL.





Diego Sarza conduziu a sabatina, com participação das jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Carolina Linhares, repórter da Folha de S.Paulo.





"Repito, esse negócio de tarifa zero é uma mentira, mais uma desse prefeito. Porque se você dá tanto a essas empresas de ônibus as empresas teriam que te pagar para você andar de ônibus ou no mínimo ônibus teria que ter tarifa zero a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro, de tanto dinheiro que esses caras enfiam em empresa de ônibus", disse.





Datena já desistiu outras vezes de concorrer ao cargo, mas ele diz que dessa vez quer que seja diferente. "Eu posso morrer amanhã, agora a minha intenção dessa vez é ir até o fim. Essa é a minha intenção desde que alguém não me encha o saco", afirmou.





O jornalista já desistiu de concorrer na última hora em quatro eleições, mas desta vez afirma que irá "até o fim". Na última pesquisa Datafolha, Datena aparece em terceiro lugar, com 11%, atrás de Ricardo Nunes, com 24%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 23%.