A biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva escrita por Fernando Morais será traduzida e lançada na China ainda neste ano, anunciou a editora chinesa Yilin Press na Feira Internacional do Livro de Pequim.





"Lula", editado pela Companhia das Letras e publicado no Brasil há três anos, é o primeiro de dois volumes anunciados pelo escritor e jornalista. A biografia abre com um relato em tom de thriller do momento em que o ex-juiz Sergio Moro decretou a prisão do ex-presidente, em abril de 2018, um episódio que Morais acompanhou de dentro do Instituto Lula.





Nas 416 páginas, porém, ele dá destaque à trajetória de Lula antes de sua chegada à Presidência da República, cortando o episódio com a Polícia Federal para voltar à primeira prisão do petista, durante a ditadura militar.





A partir daí, se aprofunda nos anos de formação, sua juventude migrando de Pernambuco para São Paulo, seu envolvimento com o movimento sindical, do qual se tornaria líder, e seu papel na fundação do PT.





Morais já biografou outros nomes importantes da história do país, em "Olga", sobre Olga Benário Prestes, e "Chatô", sobre Assis Chateaubriand.





"Lula" já foi traduzido para o inglês e o espanhol, e foi lançado em outros mercados importantes, como Reino Unido, Argentina, Chile e Uruguai.