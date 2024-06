A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) receia, segundo fontes ouvidas pela reportagem, que a aprovação de requerimento na Câmara de Belo Horizonte que pede detalhamento da finalidade da contratação dos empréstimos, no valor total de R$ 2 bilhões, a serem aprovados pelo Legislativo municipal, atrase o prazo limite para que os projetos sejam aprovados, que é 9 de julho. A Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) aprovou nesta quarta-feira (26/6) um requerimento de autoria da vereadora Marcela Trópia (Novo), que é aliada do pré-candidato à prefeitura Gabriel Azevedo (MDB). O documento pede esclarecimentos sobre os projetos de lei 900/2024, 901/2024, 903/2024 e 914/2024 que prevem a contratação dos empréstimos para obras de urbanização, mobilidade, drenagem e saneamento. O ofício tem esta sexta-feira (28/6) para ser entregue à PBH e tem prazo de 30 dias para ser respondido.



Os projetos pedem autorização da contratação de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para realização de uma série de obras e aquisições, como a compra de ônibus elétrico, urbanização na Cabana do Pai Tomás e na Ocupação Izidora. A parlamentar, ratificando o dever em zelar pela saúde financeira do município, pede esclarecimentos ao prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) sobre a destinação dos recursos, impacto no endividamento municipal, execução e fiscalização e os benefícios para a população.



A prefeitura demonstra preocupação porque, caso o ofício demore a ser entregue pela Câmara, o prazo determinado pelo Ministério das Cidades para validação pelo agente financeiro se torne muito exíguo, mas garante que as respostas serão entregues rapidamente. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro Pereira, afirma que "assim que formos notificados, vamos prontamente responder, porque a maioria das perguntas já estão disponíveis na própria mensagem do projeto de lei. É óbvio que o decurso do tempo prejudica a tramitação da matéria, mas é do rito do Legislativo”.



Sobre a saúde financeira da capital mineira, Leandro Pereira aponta que, quadrimestralmente, o Executivo municipal presta contas à Câmara sobre a execução orçamentária. O sistema de capacidade de pagamento (Capag) do Tesouro Nacional avalia BH com a nota A+, com base em dados do Sistema de Informações Contáveis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). “Quem empresta dinheiro quer saber se você é bom solvente e, neste caso, a prefeitura tem um bom nome no mercado e tem condições de pegar financiamento a boas condições de juros", afirmou o secretário.



PRAZO



Marcela Trópia disse que a preocupação com um possível atraso no prazo limite para a tramitação do projeto na Casa não se justifica. “Os requerimentos têm tramitação independente dos projetos de lei. Ele não é vinculado a um projeto. (...) Se eles responderem amanhã ou daqui a 30 dias, o projeto já pode estar concluso e pautado em primeiro e segundo turno em plenário”, afirmou a parlamentar. Ela alega que apenas se fosse relatora e devolvesse os autos para que a prefeitura se pronunciasse essa medida travaria a tramitação até ser explicada, mas que fez um pedido de informação motivada pelo envio de uma Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 que aponta déficit primário para o próximo triênio.



Por isso, a parlamentar alega querer mais dados sobre a capacidade de endividamento da prefeitura para tomar decisão sobre a aprovação das propostas. Sobre os questionamentos do requerimento já estarem disponíveis nas mensagens, ela disse que algumas informações ainda não foram fornecidas. “A forma de pagamento e a razão das contratações não estão especificadas. (...) A prefeitura, ao se endividar num ano eleitoral, tem que prestar o dobro de informações", concluiu.