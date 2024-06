O sociólogo e professor emérito do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky, de 95 anos, recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (24/6) em São Paulo (SP). Ele foi internado no hospital Beneficência Portuguesa por causa de um acidente vascular cerebral (AVC), mas já teve alta.

Chomsky é um dos mais importantes nomes da linguística moderna, considerado por muitos o pai da área e reconhecido por seu trabalho na filosofia analítica e na ciência cognitiva.

O americano se opôs veementemente contra a Guerra do Vietnã, em 1964; foi contra a invasão do Iraque pelo governo americano em 2003; e, mesmo sendo judeu, é um crítico da criação do estado de Israel, que resultou na expulsão de milhares de palestinos de suas casas, e as violações de direitos que os banidos recebem nas terras que são ocupadas pelos israelenses.

A brasileira Valéria Wasserman se casou com o americano em 2014, o que fez com que ele se aproximasse do Brasil. EM 2018, o americano chegou a ir a Curitiba visitar o presidente Lula na carceragem da Polícia Federal.

Leia também: Noam Chomsky recebe alta em hospital de SP; filósofo sofreu AVC

Na ocasião, o professor relembrou que havia conhecido Lula por volta de 1998 e que, durante as duas primeiras gestões petistas (2003-2006 e 2007-2010), o "Brasil tornou-se o país mais respeitado no mundo".

Visita a FHC e Raduan Nassar

Lula também se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), responsável pelo Plano Real (durante a presidência de Itamar Franco), que vai completar 30 anos em 2024.

FHC completou 93 anos na última terça-feira (18/6) e se reuniu com Lula de forma privada.

O escritor Raduan Nassar, que também visitou o petista durante o tempo em que ficou preso, foi outro visitado pelo atual líder do Executivo.

Raduan Nassar é formado em direito e filosofia pela Universidade de São Paulo e foi laureado com o Camões, principal premiação em língua portuguesa dado pelos governos de Portugal e Brasil, por sua obra. em 2016.