De acordo com dados do comando da PM, 2% dos casos e autoextermínio na corporação foram causados por problemas financeiros

Dos 148 policiais militares que cometeram autoextermínio de 2010 até hoje, 2% dos casos foram motivados por problemas financeiros, segundo dados apresentados nesta quinta (20/6) pelo comandante-geral da corporação, Rodrigo Piassi do Nascimento. O balanço foi apresentado no Assembleia Fiscaliza, programa do Legislativo onde os secretários e gestores das secretarias e órgãos do estado prestam contas aos deputados.



Os números do Comando da PM revelam ainda que uma das principais causas identificadas de suícidio são problemas psicológicos (18%) e passionais (11%). No entanto, a motivação da maioria desses atos ainda são desconhecidas em 69% dos casos de autoextermínio.





Pelos dados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), desses 148 casos de autoextermínio registrados de 2010 até junho deste ano, 96 deles foram cometidos a partir de 2015, período em que as entidades de classe cobram a recomposição salarial de 37% dos governos Fernando Pimentel e Romeu Zema (Novo), no comando do Executivo desde 2019.





Em maio, o governo aprovou na Assembleia Legislativa um aumento de 4,67% para todos os servidores referentes à inflação anual, mas trabalhou junto à sua base para derrubar todas as propostas que previam também o pagamento da inflação de 2023.

A recomposição anual da inflação, prevista na Constituição Federal, foi uma promessa não cumprida por Zema feita aos militares durante sua campanha à reeleição.





De acordo com as entidades, os policiais vêm enfrentando defasagem salarial com as perdas inflacionárias nesse período.





O pico de ocorrências de auto extermínio, de acordo com o comando da PM, aconteceu em 2022, com 16 casos de suícidio, número só superado em 2011, quando foram registradas 17 mortes de policiais.

Peça Socorro





Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, procure a ajuda do Centro de Valorização da Vida, ligando 188.

Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.