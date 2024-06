O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a retirada do outdoor do ex-prefeito de Tupaciguara, Tenente Carlos (Solidariedade), que aparece como pré-candidato ao cargo. A decisão veio após recurso do partido Avante e do Ministério Público Eleitoral. De início, a Justiça Eleitoral não viu a placa como propaganda antecipada.