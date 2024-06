A deputada Chiara Biondini (PP) anunciou que votará a favor das emendas que majoram o reajuste salarial dos servidores públicos além dos 4,62% propostos por Romeu Zema (Novo). Vice-líder do governo, a parlamentar sofreu uma represália do Executivo após votar a favor de uma correção mais alta para agentes da segurança pública quando o Projeto de Lei (PL) 2309/2024 foi a plenário no primeiro turno.

Na última terça-feira (4/6), Chiara votou a favor de uma emenda que propunha que as forças de segurança recebessem um reajuste de 10,67%, relativa à inflação de 2022 e 2023. A decisão vai contra a proposta do governo, que opta por recompor apenas as perdas de 2023.

A emenda em questão foi derrotada em primeiro turno junto de outras propostas que majoravam o índice. Uma delas ampliava os 10,67% para todo o funcionalismo público, não apenas a área de segurança.





Como represália ao voto da deputada, o Governo de Minas exonerou servidores indicados por Chiara e seu pai, o deputado federal Eros Biondini (PL-MG). A medida inclui a saída de Cláudia Gonçalves Leite, que ocupava o cargo de subsecretária de Políticas sobre Drogas, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Na manhã desta quinta-feira (6/6), antes da votação do PL 2309/2024 em segundo turno, Chiara concedeu entrevista e afirmou que vai votar a favor de emendas que concedem a recomposição das perdas inflacionárias de 2022 e 2023 a todos os servidores, não só os da segurança pública.

“Com certeza votarei 100% com todos os servidores além dos da segurança pública, que é por quem eu luto diariamente […] O clima é unânime na casa se que passou do ponto e o governo errou. Todos estão ao meu lado”, disse Chiara.

Serão apresentadas emendas para votação em destaque no plenário nesta quinta. Uma delas acrescenta 5,79% (a inflação de 2022) aos 4,62% propostos pelo governo. Na prática, a medida retoma a reivindicação dos 10,67% pedidos pelos servidores.

No primeiro turno, a emenda que propunha os 10,67% aos servidores da segurança perdeu por apenas um voto e a que amplia o percentual a todos os servidores teve uma diferença de quatro votos no placar. A esperança da oposição é conseguir uma virada em plenário no segundo turno.

Neste cenário, na discussão antes da votação do PL 2309/2024, deputados da oposição e representantes da segurança pública manifestaram solidariedade a Chiara. A lista inclui nomes como Cristiano Silveira e Ulysses Gomes do PT e Sargento Rodrigues, Bruno Engler e Cristiano Caporezzo, do PL.