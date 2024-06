O presidente da Fecomércio Minas Gerais, Nadim Donato, está em Genebra, na Suíça, para participar da 112ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. O representante mineiro foi convidado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“Estamos aqui representando Minas Gerais para termos uma relação melhor entre os trabalhadores e os empresários. Levarei para nosso estado o que se discute aqui sobre o trabalho mundial”, afirmou.

Os temas a serem debatidos nas comissões da 112ª Conferência são: “Trabalho Decente e a Economia do Cuidado” e “Os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho”. Pela primeira vez será formado um comitê para discutir “Riscos Biológicos”, visando a elaboração de uma convenção ou recomendação sobre o assunto. A demanda para a discussão na OIT surgiu após a pandemia de 2020.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência que faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU), realizadora da Conferência, estabelece as normas internacionais do trabalho e as políticas gerais da entidade.

A OIT tem organização tripartite em que é assegurada igualdade de interlocução a representantes de governos dos 187 estados-membros da ONU e às organizações de empregadores e trabalhadores. A agência tem a missão de promover igualdade de condições e tratamento no local de trabalho.