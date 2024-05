O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a criticar o posicionamento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à guerra russo-ucraniana. Em entrevista, nessa quinta-feira (30/5), o presidente ucraniano disse que não sabe porque o governo Lula "está do lado do agressor", em referência ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.



"Como se pode priorizar a aliança com um agressor? O Brasil deve estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor [a Rússia]… por que temos de voltar a repetir estas coisas? Pela memória histórica, por temas econômicos? A economia é importante até que chega uma guerra, e quando a guerra chega os valores mudam. Pesam mais as crianças, a família, a vida, só depois está o comércio com a Federação Russa", declarou o presidente ucraniano em entrevista a jornalistas latino-americanos em Kiev, publicada pelo jornal O Globo.

Conforme informado no jornal, há um consenso entre funcionários e diplomatas ucranianos a respeito de uma posição pró-russa do governo brasileiro, alinhado com a China. Assessores de Zelensky também acreditam que Lula não participará de uma reunião convocada pela Suíça, prevista para junho, para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia.

"Não entendo. Por que não confirmar [a participação dos presidentes no encontro]? A última sinalização é de que Brasil e China estariam dispostos a participar se a Rússia participar. Mas a Rússia nos atacou. Por acaso o Brasil está mais próximo da Rússia do que da Ucrânia? A Rússia é hoje um país terrorista", disse Zelensky.



Até o momento, o Palácio do Planalto não se posicionou sobre as declarações.