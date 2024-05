Presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) tem uma relação tensa com o membros do governo federal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, nesta terça-feira (28/5), um acordo com operadoras para suspender cancelamentos de planos de saúde relacionados a doenças e transtornos.

A decisão foi tomada depois que idosos, crianças com necessidades especiais e portadores de doenças graves serem notificados da suspensão unilateral de contratos por parte de algumas operadoras, o que até o momento, era questionado por órgãos de defesa do consumidor.

"Uma boa notícia para os beneficiários dos planos de saúde: em reunião realizada agora há pouco com representantes do setor, acordamos que eles suspenderão os cancelamentos recentes relacionados a algumas doenças e transtornos", disse Lira em suas redes sociais.

De acordo com a colunista Miriam Leitão do G1, Lira esteve pela manhã com o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) e representantes do setor de saúde para discutir o Projeto de Lei 7.419, de 2006, que trata da atualização da Lei dos Planos de Saúde.

A iniciativa, além de travar a suspensão por parte das operadoras, visou barrar a iniciativa de instalação de uma CPI na Casa para investigar o setor da saúde.