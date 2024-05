O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, chamou atenção em uma festa em Brasília ao cantar samba em um barzinho no Planalto.

O vídeo foi gravado no último sábado (25/5) e acabou viralizando nas redes sociais.

Barroso cantou o samba-enredo “É hoje o dia de alegria” no bar Miau que Mia, na quadra 207 da Asa Sul.

Essa não é a primeira vez que o ministro solta o gogó. No fim do ano passado, outro vídeo viralizou com ele cantando em cima de um palco. Desta vez, a música escolhida era: “O que é, o que é?” de Gonzaguinha.