O PL terá candidato próprio à Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, mas sem fazer oposição ao prefeito Humberto Souto (Cidadania). O gestor está no seu segundo mandato consecutivo e já indicou que vai apoiar o atual vice-prefeito, Guilherme Guimarães (União Brasil), para a disputa do cargo.

A candidatura própria foi anunciada pelo presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio,ao participar do encontro regional do partido, na noite dessa segunda-feira (20/05), em Montes Claros. No ato, foi lançado o gestor em saúde Maurício Sérgio Souza, o Maurício da Santa Casa, como pré-candidato a prefeito da sexta cidade mais populosa de Minas.

A decisão do PL de não confrontar Humberto Souto é um “ato de gratidão” ao chefe do Executivo municipal pelo apoio dele a Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022, quando o ex-presidente concorreu à reeleição e foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno do pleito de 2022, Lula foi vencedor em Montes Claros com 103.694 (46,63%) enquanto Bolsonaro recebeu 99.858 votos (44,9%). No segundo turno, o representante do PL ficou em primeiro lugar, com 117.755 votos (51,25%), com uma vantagem de 6.675 votos em relação ao petista, que recebeu 111.080 votos (48,7%). A “virada” foi atribuída ao empenho de Souto em prol de Bolsonaro.

O Encontro Regional do PL foi realizado no salão de eventos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Montes Claros. Além do presidente do diretório estadual da sigla, a reunião contou com as presenças de outras lideranças estaduais da sigla, como os deputados federais: Nikolas Ferreira e Delegada Sheila, e do deputado estadual Bruno Engler (pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte).

Apoio lembrado

Durante o encontro, Nikolas fez uma rápida ligação pelo Whatsapp para o ex-presidente Jair Bolsonaro, em viva voz, captada pelo sistema de som do evento. Na ligação, Bolsonaro se limitou a cumprimentar as lideranças, os organizadores e participantes da reunião. “Um bom encontro para todos vocês”, disse.

O deputado Domingos Sávio lembrou que “o PL é um partido coerente, que tem lealdade com os seus verdadeiros parceiros”. Após essa “introdução”, ele anunciou que o partido não vai confrontar com o prefeito Humberto Souto, lembrando o apoio do atual chefe do Executivo a Bolsonaro em 2022.

“Aqui em Montes Claros temos sim uma relação de respeito com o prefeito Humberto Souto. Ele não está disputando as eleições. Ele também apoiou nosso (ex) presidente (Jair) Bolsonaro (em 2022). Mas, ele não é nosso adversário – nem somos adversário dele”, afirmou o presidente estadual do PL.

Sávio salientou que uma meta do PL em 2024 em Montes Claros é impedir que a esquerda vença a eleição municipal. “Aqui, em Montes Claros, nos queremos dar sequência (a um gestão de direita).... não permitir o retrocesso, não permitir que (a prefeitura) caia na mão da esquerda. E, é claro, aprimorar o que tem que ser aprimorado”, afirmou o parlamentar.

Ao fazer a “apresentação” do nome de Maurício Souza para a disputa da prefeitura pelo PL, Domingos Sávio também mencionou as dificuldades enfrentadas na área de saúde do município, lembrando que o pré-candidato tem experiência na área como superintendente da Santa Casa de Montes Claros. “O Maurício da Santa convive com essa realidade – é um drama. Ele acompanha isso, convive com a realidade. Esses desafios serão enfrentados”, assinalou.

Por outro lado, ressaltou que “o PL estará com uma apresentação e maneira propositiva, uma proposta a favor de Montes Claros. Não chegamos aqui para ser contra Humberto (Souto). Nós somos a favor de Montes Claros e contra a esquerda, que quer dominar Montes Claros e (isso) nós não vamos permitir”, assegurou o presidente estadual do PL.

Ao usar a palavra, o pré-candidato Maurício da Santa Casa fez agradecimentos às lideranças estaduais do PL e ao público participante do encontro, enaltecendo também a qualidade dos pré-candidatos a vereador do partido que também foram apresentados no encontro. Eles não fez nenhuma menção à atual administração da cidade.

Nikolas reforçou o nome de Maurício Sérgio Souza como o “pré-candidato do PL à prefeitura de Montes Claros”, pedindo aos correligionários para divulgarem o nome de Maurício. Nikolas também ressaltou que o PL trabalha no pleito deste ano de olho nas próximas eleições presidenciais. “Em 2024, estamos fazendo (percorrendo) o caminho para 2026”, lembrou.