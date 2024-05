O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou um vídeo no qual atravessa a inundação na cidade de Eldorado do Sul usando um jet ski. O parlamentar foi criticado nas redes sociais. Internautas disseram que o congressista só foi ao Rio Grande do Sul duas semanas depois do início das enchentes, em 29 de abril, para “passear” e pedir “like” e o chamaram de “surfista de tragédia”.

A cidade de Eldorado do Sul foi uma das mais afetadas pelas chuvas, que já deixaram 154 mortos no Rio Grande do Sul. “Ainda que me acusem de fake news, seguirei mostrando a verdade. Você que decide se vai acreditar nos seus olhos ou naquela grande imprensa”, diz no texto da publicação.







O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava nos Estados Unidos junto de 8 congressistas da oposição para acompanhar a sessão da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara dos Deputados americana.



O deputado, na companhia do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e do influenciador Pablo Marçal, está na lista de responsáveis por postagens apontadas pelo Palácio do Planalto como "fake news" relacionadas às chuvas no Rio Grande do Sul. O governo enviou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com um pedido de investigação sobre possíveis "crimes" cometidos pelos autores em conteúdos nas redes sociais.

Na quinta-feira, Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebendo mensagens de apoio de voluntários que atuam no combate aos efeitos dos temporais em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O antigo chefe do Executivo ficou internado por 12 dias com erisipela e dores abdominais. "Fica bem aí, se recupera", disse um dos trabalhadores.