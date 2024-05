O governo de Minas Gerais vai antecipar três parcelas da dívida com os municípios decorrentes do Acordo do Fundo Estadual de Saúde. Os pagamentos começaram na última quinta-feira (9/5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ao todo, o governo de Romeu Zema (Novo) tem uma dívida de R$ 6,7 bilhões com as cidades, que devem ser pagos em 96 parcelas, sendo que 22 já foram pagas, incluindo a de maio e as antecipadas referentes a junho e julho.

Os municípios que receberão os recursos poderão investir em qualquer área da saúde em seus territórios segundo determinado pela Lei Complementar 171/2023.

“A flexibilidade é fundamental neste momento, em que ainda estamos enfrentando um cenário preocupante com a dengue e chikungunya, e também registramos o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, o que gera uma sobrecarga nos serviços de saúde”, pontuou Simões.