O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (8/5) o investimento de R$ 18,3 bilhões no Novo PAC Seleções - dos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. Deste valor, R$ 1,9 bilhão serão destinados a Minas Gerais, mais precisamente para 604 obras ou equipamentos para 80 municípios.

“Minas Gerais voltou de vez ser olhada com atenção e ao mapa de investimentos do Governo Federal. Nós, juntos ao presidente Lula, temos trabalhado para apresentar as principais demandas para o nosso Estado. Entre os investimentos anunciados está a liberação de recursos para a compra de 378 ônibus elétricos, que vão ajudar no processo de descarbonização da matriz de transportes”, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), que esteve presente no anúncio.

Destacam-se nos investimentos obras de abastecimento de água em áreas rurais de cerca de 50 cidades mineiras, com o objetivo de ampliar o acesso e o abastecimento de água.

A urbanização de favelas em Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves, na região metropolitana.

A aquisição de ônibus elétricos para Belo Horizonte, Uberlândia e Patos de Minas também estão previstas. A medida vai ao encontro de uma das pautas que o petista vem defendendo nos últimos meses, de incentivo a carros elétricos e híbridos com o objetivo de colocar o Brasil na vanguarda da transição da matriz energética.

Ainda em Minas, outras 15 cidades receberam obras para contenção de encostas e prevenção de desastres naturais, além de 19 municípios que terão obras de regularização fundiária.

O investimento anunciado hoje vai beneficiar 532 cidades em todo o Brasil com mais de 6 mil obras ou equipamentos.

Intervenções para redução de impactos provenientes de desastres naturais também devem ser realizados no Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes fruto das fortes chuvas. As propostas são anteriores à tragédia que assola a população gaúcha.