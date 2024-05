Durante sua passagem por Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (7/5), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) falou a respeito das tragédias ocasionadas pelos temporais e pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, todas as medidas necessárias para a retomada do estado estão sendo tomadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O presidente Lula deixou claro que não faltarão recursos para recuperar o Rio Grande do Sul. A primeira das medidas foi salvar vidas. Portanto, deixo aqui todo o apoio das Forças Armadas, dos bombeiros e da Defesa Civil pelo amparo às famílias”, afirmou Alckmin, na inauguração da ampliação da fábrica brasileira da Boston Scientific, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias médicas.

Segundo Alckmin, ele conversou com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul para tentar solucionar os problemas. “Hoje (terça-feira) já foi prorrogado o pagamento de impostos, portanto, já ocorreu uma prorrogação de pagamento de tributos, e vamos, sim, ajudar a recuperar o Parque Industrial e o Setor Econômico do Estado”, acrescentou.

Questionado pelo Estado de Minas se pretende comparecer às áreas atingidas no Sul, Alckmin lembrou que tem uma agenda em Caxias do Sul. E, como o presidente Lula esteve no estado, não deve adiantar visitas à região afetada.

“O presidente Lula já esteve lá duas vezes. Se houver necessidade, irei. Eu já tinha uma programação para ir na semana da indústria, agora na segunda quinzena, a Caxias do Sul, que tem um parque industrial importante. (A visita) está mantida.”