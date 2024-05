O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), chegou a Contagem, na Região Metropolitana, na manhã desta terça-feira (07/05), para a cerimônia de ampliação da fábrica brasileira da Boston Scientific, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias médicas. O vice do presidente Lula (PT) foi recebido pela prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e outras autoridades. Entre eles, médicos que já utilizam o material feito pela fábrica.



Com um investimento de R$ 120 milhões, a companhia norte-americana está triplicando a capacidade de produção de válvulas cardíacas desenvolvidas feitas com tecido de porco, passando de 20 mil para 60 mil unidades por ano.

A expectativa é de que, em três anos, o volume de exportações chegue a R$ 780 milhões. Com o investimento, a Boston Scientific quer atender à crescente demanda nos locais onde já atua com a tecnologia, como Europa, Ásia e América Latina, e também planeja entrar no mercado norte-americano. Já são mais de 70 mil pacientes que receberam as válvulas da empresa em todo o mundo.

Segundo o vice-presidente da Boston Scientific no Brasil, Eric Tagarro, a possibilidade de oferecer a tecnologia para outros países é uma grande conquista para o segmento médico. "Cada válvula produzida pode representar uma vida salva. Então, não estamos falando apenas de números, mas de uma mudança de paradigma no tratamento de doenças cardiovasculares", avalia.

As obras para a construção do novo prédio duraram três anos, aumentando a área construída de 5 mil m² para 13 mil m². O número de colaboradores também está sendo ampliado desde o ano passado e deve chegar a 1700 com a capacidade máxima. Atualmente, a empresa já conta com 950 colaboradores na unidade.