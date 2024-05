O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), conselheiro Gilberto Diniz, é o entrevistado deste sábado (4/5) do EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e com o Portal UAI.

Em conversa com o apresentador Benny Cohen, o conselheiro falou sobre o papel do TCE na renegociação da dívida de Minas com a União, atualmente avaliada em quase R$ 170 milhões. Diniz ainda explicou como é o funcionamento de uma Corte de Contas, e a fiscalização do Estado e dos 853 municípios mineiros.

Servidor de carreira do TCE, com 36 anos de experiência, o conselheiro é o primeiro da categoria de auditores a ocupar o cargo máximo. Ele ainda contou sobre a relação do Tribunal com o governador Romeu Zema (Novo), a parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (ALMG), e a busca por paridade de gênero no Poder Judiciário.

A entrevista com o presidente do TCE vai ao ar também no Youtube do Portal UAI, com a íntegra publicada na edição do Estado de Minas deste domingo (5/5). O EM Minas é exibido todo sábado pela TV Alterosa, às 19h30.