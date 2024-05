Os servidores públicos estaduais de Minas Gerais tiveram o pagamento do salário referente ao mês de abril antecipado para esta sexta-feira (03)05), segundo dia útil do mês. Normalmente, o pagamento é efetuado no quinto dia útil do mês.



Conforme o Governo do Estado, foram depositados os valores nas contas de 683 mil servidores, no montante total de R$ 4.252.002.214,76.



A antecipação foi feita como “surpresa” para os servidores, sem divulgação prévia. Somente na noite de quinta-feira (21 horas) que o Governo do Estado divulgou a informação por meio do seu site oficial.



O governo salienta que “o pagamento antecipado no segundo dia útil do mês coincide com a marca de mil dias desde que o salário do funcionalismo passou a ser quitado sem atrasos e sem parcelamentos”.



Todos os funcionários públicos estaduais passaram a receber o salário integralmente em agosto de 2021, depois de mais de cinco anos de parcelamento. “A regularização do salário era um compromisso do governador Romeu Zema desde que assumiu a gestão, em janeiro de 2019”, destaca nota divulgada pelo governo.



Nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema postou em rede social uma comemoração do fato. "1000 dias sem atrasar (o pagamento do) salário dos servidores. "Seguimos cumprindo a obrigação que outros não fizeram. Pagamento na conta e neste mês antecipado”, diz a publicação.

Em texto divulgado, o governo lembra que o parcelamento dos salários começou em 2016, escalonado em três parcelas. Relata que, a partir de 2019, “mesmo com as dificuldades financeiras do Estado”, o governo passou a cumprir as datas divulgadas e estabeleceu um padrão nos cronogramas. Isso reduziu a incerteza do servidor, que passou a contar com previsibilidade no recebimento do salário.



Recorda que ainda em 2019, “o pagamento passou a ser realizado em duas parcelas e os servidores da segurança pública começaram a receber em parcela única. Em 2020, os servidores da saúde também passaram a receber em parcela única e, desde 2021, todo o funcionalismo recebe o salário integral no quinto dia útil”.