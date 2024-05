A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, estará presente no lançamento da pré-candidatura da deputada federal Dandara (PT) à Prefeitura de Uberlândia. O evento, marcado para o dia 17 de maio, vai acontecer um mês após o lançamento de outra pré-candidatura local, a do deputado estadual Caporezzo (PL), que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O fato é que a eleição municipal de Uberlândia vem se desenhando em direção à polarização. De olho na cidade – que é o segundo município mais populoso de Minas e também um dos mais ricos –, tanto o presidente Lula (PT) quanto o ex-presidente Bolsonaro têm interesses em eleger aliados visando os mais de 500 mil eleitores do município.



Do lado de Lula, o papel de Janja nas eleições municipais será de extrema importância, avaliam aliados. Isso porque o presidente quer que a esposa use o cargo de primeira-dama para impulsionar candidatas femininas às prefeituras. O entendimento é que quando se trata de pautas femininas, Janja tem maior aceitação do eleitorado e pode contribuir mais do que o presidente em palanques municipais. A ideia é que ela viaje pelo país e participe de vídeos, campanhas, comícios e lançamentos de candidaturas.



A estratégia do PT busca mais engajamento da militância do partido e maior adesão do eleitorado feminino e jovem. Janja deve ser apresentada não apenas como esposa do presidente, mas também como socióloga e ativista social.





Na agenda de Uberlândia, a primeira-dama deve discursar. Além de ter a palavra, pautas como feminismo e a importância de candidaturas de mulheres nas eleições deste ano serão prioridade. Vale relembrar que, além de deputada pelo PT, Dandara foi a vereadora mais jovem de Uberlândia. Mulher preta, ela tem como uma das suas lutas exatamente a pauta feminina.



Do lado de Caporezzo, a aposta é no maior cabo eleitoral da extrema direita: o próprio Jair Bolsonaro. O ex-presidente esteve em Uberlândia no último mês para lançar deputado estadual, seu aliado político na Assembleia Legislativa e cabo eleitoral nas eleições federais de 2022. Caporezzo é conhecido nos bastidores da ALMG como “Bolsonaro de Uberlândia”.

Caporezzo e Jair Bolsonaro em Uberlândia, Minas Gerais Redes Sociais/Reprodução



Condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030, Bolsonaro vem priorizando Minas Gerais em suas andanças pelo país. São Paulo e Rio de Janeiro também estão na lista do ex-presidente. Envolvido em inquéritos da Polícia Federal (PF) que apuram sua suposta participação em uma tentativa de golpe de estado no fim de 2022 e a possível falsificação de seu cartão de vacinação, ele tem feito viagens pelo país aliando discursos de campanha com narrativas de defesa diante das acusações.



Cenário indefinido



Apesar da disputa particular do PT e do PL na cidade, Uberlândia tem um cenário eleitoral indefinido. Com o atual prefeito, Odelmo Leão (PP), finalizando seu segundo mandato, o caminho está aberto e será disputado também por nomes como o deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB) e o vice-prefeito do município, Paulo Sérgio (PSD).



A intenção tanto de Dandara quanto de Caporezzo é tentar tirar o protagonismo do prefeito, que é bem avaliado e deve escolher seu vice como candidato à sucessão. Odelmo Leão é simpático ao bolsonarismo, por isso uma possível chapa entre Paulo Sérgio e Caporezzo ainda não é descartada.