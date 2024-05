Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul seguem causando estragos nos municípios. Na manhã desta terça-feira (30/4), uma ponte cedeu devido à força da correnteza, na cidade de Santa Tereza, e o fato foi registrado enquanto a prefeita Gisele Caumo (PP) gravava um vídeo alertando sobre os impactos da chuva.

A estrutura ficava em uma das ruas que dava acesso às comunidades do interior do município e ligava a cidade a São Valentim do Sul. “Inúmeros são os problemas causados pela chuva, estamos tentando resolver. Além de tudo, continua chovendo, o que dificulta (a situação)”, disse a prefeita no vídeo.

Nas imagens é possível ver que uma parte da estrutura já havia cedido, enquanto a correnteza batia no resto da ponte e acumulava galhos de árvores e outros objetos. No fim da gravação, a estrutura cedeu e foi levada pelo rio.

Até o momento, 76 cidades do Rio Grande do Sul registraram ocorrências e estragos. Ao todo, 242 pessoas estão desabrigadas e 95 desalojadas. Segundo a Defesa Civil do Estado, três pessoas morreram em Paverama e Pantano Grande, outras cinco ficaram feridas e 18 estão desaparecidas.