O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) denunciou uma tentativa de golpe no WhatsApp, nesta terça-feira (30/4). Filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que estão pedindo dinheiro com sua foto.

“Não caia em golpe! Acabei de tomar ciência de que estão pedindo PIX em meu nome. Não procede! Abaixo o print que um amigo me enviou com o número do golpista e uma foto minha no perfil”, escreveu o senador em suas redes sociais.

pic.twitter.com/5ESPkCQ2ko — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2024

Hoje é aniversário de Flávio Bolsonaro, que completou 43 anos. O filho mais velho de Bolsonaro entrou na política em 2002, como deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde ficou até 2019. No mesmo ano em que o pai foi eleito presidente, ele foi eleito senador.

“Era só um jovem quando entrou na política, mas já entendia o tamanho da sua responsabilidade junto ao povo do Rio de Janeiro. Hoje, aos 43 anos, Flávio Bolsonaro tem uma missão duríssima pela frente: frear os desmandos de um governo que faz de tudo, só não pensa no povo”, escreveu a equipe do senador em seu perfil oficial.