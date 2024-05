O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que tenta articular apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a disputa para a capital do Rio com ampla vantagem, segundo novo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, nesta terça-feira (30/4).

De acordo com a pesquisa, Paes tem 46,1% das intenções de voto, seguido do deputado federal Delegado Ramagem (PL), pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 13,6% das intenções de voto.

Na terceira posição aparece o também deputado federal Tarcísio Motta (Psol), com 7,4%, e na sequência Cyro Garcia (PSTU), com 4,5%.

Confira a pesquisa:

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Eduardo Paes com ampla vantagem na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro Reprodução/Paraná Pesquisas

Apoio de Lula e Bolsonaro

Ainda segundo o levantamento, o apoio do presidente Lula, caso seja formalizado, pode ser positivo para Paes. De acordo com a pesquisa, entre os entrevistados, 26,1% dizem que "com certeza" votariam no candidato apoiado pelo petista presidente, enquanto outros 25,4% apontam uma "possibilidade" de votar no candidato indicado por Lula.

A pesquisa também mostra que 30% indicam que "com certeza" votariam no candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Já outros 22,3% aponta uma "possibilidade" de votar no nome apoiado pelo ex-presidente.





A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 29 de abril. Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº RJ-06897/2024.