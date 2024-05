O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) entregou ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, a moeda apelidada de "medalha dos 3 Is". No centro do objeto tem uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde se lê "Clube Bolsonaro", seguido das palavras "imbrochável", "imorrível" e "incomível".

A moeda foi entregue durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) Hungria, um dos principais eventos conservadores.

O parlamentar explicou ao húngaro, em inglês, a origem da medalha e o significado dos termos. “‘Imorrível’ é uma palavra que ele usa para [dizer] quando você nunca morre, porque ele foi esfaqueado e sobreviveu. ‘Imbrochável’, você nunca falha com uma mulher na cama. ‘Incomível’ é infodível, ninguém vai te foder”.



Eduardo também mostrou um dos slogans da campanha de Jair Bolsonaro, o “Brasil acima de tudo”, estampado na moeda.