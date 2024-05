O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou piada nas redes sociais após responder uma publicação que comparava sua aparência com o de uma mulher trans. A postagem, originalmente feita pelo perfil humorístico denominado Joaquim Teixeira, traz o print de uma reportagem idosos LGBTQIA+ acolhidos na internet.

- Não sou eu. Me parece uma fotomontagem ou alguém muito parecido.

- Boa tarde a todos! https://t.co/OoHgOmZLAU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 28, 2024

A postagem mostra uma foto da influenciadora e ativida Ana Carolina Apocalypse, de 66 anos, e o texto: “Jair Bolsonaro tá meio diferente”. O ex-presidente respondeu, dizendo não se tratar dele. “Me parece uma foto montagem ou alguém muito parecido”, escreveu.

A paulistana Ana Carolina Apocalypse ganhou relevância nas redes sociais ao compartilhar sua rotina como mulher trans aos 66 anos. Ela, que tem quase 100 mil seguidores só no Instagram, se entendeu como pessoa trans aos 59 anos, após assistir à novela “A força do querer”, que retratava uma personagem que passava por uma transição de gênero. Na websérie “LGBT+60: Corpos que Resistem”, ela refletiu sobre a baixa expectativa de vida de pessoas trans no Brasil. Se eu tivesse transicionado antes, talvez hoje não estaria viva”, declarou.

Antes da transição de gênero, Ana Carolina foi casada e teve uma filha, que a chama de mãe. Ela se declara uma mulher orgulhosa, completa e feliz. “Nunca é tarde para ser feliz”, diz em seu bordão.

Essa não é a primeira vez que a internet encontra “sósias” para Bolsonaro. Em dezembro de 2022, quando o então presidente se afastou do país para ir aos Estados Unidos nas vésperas da posse do seu sucessor, Lula (PT), viralizou nas redes sociais um vídeo do que seria “Bolsonaro disfarçado” em um bar americano.

Era, na verdade, uma piada, já que uma pessoa com rosto parecido com o do presidente foi vista no estabelecimento. Com os cabelos longos (como se Bolsonaro usasse uma peruca para evitar ser identificado), o ‘sósia’ do presidente está sentado e olhando para os lados. A pessoa que fez o registro dá risadas. O vídeo constantemente volta a viralizar desde então.