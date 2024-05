Por Giovanna Souza*

Os postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) vão funcionar das 8h às 18h nesta quarta-feira (1° de maio), feriado nacional do Dia do Trabalhador. A abertura no feriado é para que os eleitores possam regularizar o título eleitoral a tempo de votar na eleição municipal de outubro.

As três centrais de atendimento, localizadas no Lourdes, Mantiqueira e Barreiro, funcionarão normalmente das 8 às 18h. O posto do Mercado Central de BH terá funcionamento de 8 às 12h, enquanto os dois ônibus TRE Aqui, que estão localizados no estacionamento do Minas Shopping, funcionarão de 12h30 às 18h30.



No entanto, os postos do BH Resolve, Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de BH não terão atendimento no feriado. Ainda, a suspensão do atendimento se estenderá aos dias 2 e 3 de maio na Câmara.

O atendimento nas centrais e nos postos é sempre realizado com distribuição de senhas, de acordo com a capacidade de cada local.

Já as unidades de atendimento do interior do estado devem ser consultadas pelo Disque-Eleitor (148), que estará em funcionamento das 8 às 18h.

Data máxima se aproximando

Mesmo que as eleições municipais de 2024 sejam só em outubro, a data máxima para regularizar o título eleitoral se encerra em menos de dez dias, no dia 8 de maio. Isso significa que, após essa data, não será possível solicitar ações como a 1ª via do documento, regularização, transferência e cadastramento de biometria.

Para conferir se o seu título está regular, consulte a situação eleitoral na página do TSE.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos