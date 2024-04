Engler aparece na liderança com quase o dobro das intenções de voto do segundo colocado

O deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece como líder nas intenções de voto para prefeito de Belo Horizonte em pesquisa realizada pelo Instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (25/4).

O pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31% das respostas e é seguido pelo nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao pleito, o deputado federal Rogério Correia (PT).

O cenário do primeiro turno estimulado pela pesquisa tem a deputada federal Duda Salabert (PDT) na terceira colocação, com 10%; seguida pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), com 9%; o senador Carlos Viana (Podemos), com 8,2%; o prefeito Fuad Noman (PSD), com 5%; o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 4,7%; a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), com 3,8%; João Leite (PSDB), com 3,7%; a secretária de Estado Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo), com 1,6%; e Paulo Brant (PSB), com 0,2%. Disseram não saber em quem votar 2,9% dos entrevistados e brancos e nulos somam 3,3% dos respondentes.

A pesquisa ouviu 1.267 moradores da capital mineira entre 18 e 23 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral como MG-04626/2024.

Segundo cenário

Em um segundo cenário com sugestões reduzidas, Engler lidera com 36,9% das intenções. Correia vem na sequência com 19,2%; Duda tem 14,6% das respostas; Gabriel tem 7%; Fuad tem 5,9%; Bella Gonçalves tem 3,7%; Luísa Barreto tem 3,2%; e Paulo Brant tem 1,5%. Votos em brancos ou nulos representam 3,5% das respostas e 4,3% disseram não saber em quem votar.

Segundo turno

Apenas um cenário de segundo turno foi apresentado aos respondentes da pesquisa. Nele, Bruno Engler surge com 44,1% das intenções contra 38% de Rogério Correia.