O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) criticou à administração do governador Romeu Zema (Novo) no que diz respeito aos profissionais da área da educação. As críticas do parlamentar estão associadas a disparidade entre o número de professores e contratados temporariamente.

"Zema é a vergonha da educação!", disse o parlamentar, nesta quinta-feira (25/5), ao compartilhar uma notícia que revelava que apenas 20% dos professores estaduais de Minas Gerais são efetivos. "O responsável é o governo Zema, que recebeu com 60% de efetivos e reduziu drasticamente, ao invés de manter os concursos iniciados pelo governo Pimentel", criticou Rogério Correia.

Escolas perdem professores efetivos



Segundos dados de um estado da Organização Não-Governamental (ONG) Todos Pela Educação, com informações do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), as escolas estaduais do país perderam 36% dos professores efetivos em dez anos.

A queda no número de docentes concursados é reflexo do aumento da contratação de professores temporários, que deveriam ser exceção, mas hoje já são a maioria dos que atuam em sala de aula.

Em Minas Gerais, 80% dos docentes que atuam em sala de aulas são contratados temporariamente.