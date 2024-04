Dois dias após a morte do golden retriver Joca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou nesta quarta-feira (24/4), uma gravata com cachorros desenhados em homenagem ao animal e cobrou que haja uma maior fiscalização do transporte aéreo de animais.

Leia também: Ministro comenta morte do cão Joca em voo: "Não vamos admitir que casos como esse se repitam"

"Acho que a GOL tem que prestar contas, acho que a Anac tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil", disse o presidente, citando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que tem como função regular e supervisionar a atividade no país.

João Fantazzini Júnior, o tutor do animal, iria de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, mas Joca acabou sendo enviado pela companhia aérea para Fortaleza. Após o erro ser notado, o animal foi encaminhado para a cidade mato-grossense, mas chegou morto ao destino.

A companhia reconheceu o erro no transporte, mas alegou que em solo cearense o animal recebeu todos os cuidados antes de ser embarcado para Sinop. A empresa também decidiu suspender o transporte de animais.

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte do animal, que tinha cinco anos. A estimativa era que o animal passasse 2h30 em viagem, mas o período foi de 8h.

O corpo do cachorro será submetido a exames e os laudos serão enviados para os investigadores.