A Câmara Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro, abriu uma comissão processante para investigar a conduta do vereador Jhonathan Lavador (Republicanos). O parlamentar foi condenado em maio do ano passado a seis anos em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), por violência sexual contra uma recepcionista de um hotel de Brasília.





A vítima acusa o vereador de tentar ter relações sexuais com ela à força, em fevereiro de 2021, em um hotel em Brasília. Jhonathan Lavrador participava de um congresso custeado com recursos públicos. A comissão tem 90 dias para concluir as investigações. Na sentença, ele foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização para a vítima.

Nos autos, o vereador negou as acusações. A defesa recorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que seu recurso contra a sentença condenatória foi negado. O vereador foi procurado pela reportagem, mas não quis dar entrevista.

No último dia 11 de abril, Jhonathan foi preso em flagrante, na porta de uma emissora local de uma rádio da cidade que veiculou uma entrevista com o pai da recepcionista, Rinaldo Persiano. A Polícia Militar foi chamada pelos funcionários da rádio. O vereador portava ilegalmente munição, mas foi solto no dia seguinte após pagamento de fiança de R$ 10 mil e irá responder em liberdade.