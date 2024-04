O humorista e apresentador Danilo Gentili rebateu uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou que a economia do país está crescendo e a inflação caindo. Ao compartilhar a declaração do petista, neste sábado (13/4), Gentili questionou: "O senhor está bêbado de novo?", discordando da fala do presidente Lula.



O senhor está bêbado de novo? https://t.co/4KyT5G6dA1 — Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 13, 2024

"Vocês estão percebendo que a economia voltou a crescer. A inflação voltou a cair. Os salários estão crescendo também. O salário mínimo voltou a subir. E porque a gente faz isso? Para cuidar das pessoas. E estamos fazendo mais do que já fizemos. Anunciamos recentemente 100 novos Institutos Federais, para garantir profissionalização para os brasileiros. E o trabalho continua", disse Lula.



O comentário de Danilo Gentili também foi compartilhado pelo senador Sergio Moro (União-PR), desafeto político do petista há anos.