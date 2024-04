O humorista e apresentador Danilo Gentili disse que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é um "subproduto da política" que finge que "luta pela liberdade". A fala de Gentili é uma reação às críticas do deputado mineiro ao veto do projeto que acaba com as saídas temporárias. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e apoiada por Nikolas, mas vetada parcialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa quinta-feira (11/4).



Em suas redes sociais, Nikolas criticou o veto e afirmou que o presidente Lula era "defensor de bandido".

Ao compartilhar a declaração de Nikolas, Gentili afirmou que caso o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ou o "Bananinha", em referência ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pedissem para Nikolas votar a favor da manutenção das saidinhas, ele votaria. No mesmo comentário Gentili também relembrou que Nikolas votou para revogar a prisão preventiva do também deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

Nikolas sobre voto para soltar Brazão: 'Não poderia votar diferente'



"Se o Valdemar mensaleiro ou o Bananinha mandar você vota a favor da saidinha também, igual vc votou pra soltar o Brazão. Você é essa cadelinha mamadora. Seu negócio é tentar censurar e fingir que luta pela liberdade. Vc é só um subproduto da política. Só isso", opinou Gentili sobre Nikolas Ferreira.



Saidinhas

O presidente Lula vetou parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Com isso, ele manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. O Congresso Nacional pode derrubar o veto presidencial, podendo reestabelecer as restrições.



Lideranças do Congresso Nacional já dão como certa a derrubada do veto.