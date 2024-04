O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (12/4) que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, vai ficar muito tempo no governo "só de teimosia". Durante um evento em São Paulo, com a presença de Padilha, Lula fez uma série de elogios ao ministro.

A fala ocorre após fortes críticas nesta quinta-feira (11/4) do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que chamou Padilha de "incompetente" e "um desafeto pessoal" após votação na Câmara que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

"Eu dizia o seguinte: esse é o tipo de ministério que a gente troca a cada seis meses, para que o novo (ministro) faça novas promessas. Mas só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional do que o companheiro Padilha", declarou Lula durante solenidade de inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Afagos ao ministro Padilha

O presidente disse ainda que Padilha tem um trabalho "muito difícil", e deu os parabéns "pela dedicação". Lula classificou ainda como normal as discordâncias e embates do cargo com o Congresso.

Padilha é o alvo principal da insatisfação de Arthur Lira com o governo federal. Não é de hoje que ambos protagonizam embates. Lula chegou até a apontar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, como interlocutor principal do governo com Lira, apesar de a função ser de Padilha.

Leia também: Líder religioso é preso por estuprar neta: 'Curar a homossexualidade dela'



Também estavam presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Fernando Haddad (Fazenda).